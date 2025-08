Debutta a Milano la nuova competizione internazionale per rilanciare il football americano a livello globale. L’Italia in campo per il primo match ufficiale contro il Canada.

Il football americano europeo entra in una nuova era. Domenica 9 novembre 2025, allo Stadio Velodromo Vigorelli di Milano, la Nazionale maggiore maschile italiana affronterà il Canada nel match inaugurale del Gridiron Nations Championship (GNC), la neonata competizione internazionale ideata per rilanciare il football americano tackle su scala mondiale.

L’incontro, con kick-off alle ore 15:00, sarà la prima sfida ufficiale del torneo, e arriva dopo l’amichevole disputata lo scorso aprile a Cagliari, dove il Canada si era imposto nettamente. Stavolta, però, entrambe le selezioni scenderanno in campo con i roster completi e con l’obiettivo di conquistare i primi punti validi per la classifica.

Un torneo tra giganti: Italia, Canada e Germania per la prima edizione

Ispirato a format di successo come il Sei Nazioni del rugby, il GNC è nato nella primavera del 2025 su iniziativa delle Federazioni di Italia, Canada e Germania. La prima edizione prevede un girone all’italiana con tre squadre che si sfideranno in incontri ufficiali per stabilire la classifica. L’ambizione dichiarata è espandere il torneo nei prossimi anni, coinvolgendo altri Paesi e dando vita a un campionato intercontinentale stabile.

La formula prevede:

Punti classifica in base a vittorie e sconfitte

In caso di parità: differenza punti negli scontri diretti

Validità retroattiva per eventuali incontri ufficiali disputati in altre competizioni, come le Final Four IFAF tra il 25 e il 28 ottobre

Il secondo match del torneo è già in programma per il 16 novembre a Bochum, in Germania, dove il Canada sfiderà la nazionale tedesca.

Le voci dei protagonisti

“Queste partite sono la base per un campionato annuale tra nazioni competitive e appassionate”, ha spiegato Jim Mullin, Presidente della Commissione del GNC. “È entusiasmante costruire una piattaforma globale con partner come Italia, Germania e Canada”.

“Il confronto internazionale è essenziale per far crescere il nostro sport anche al di fuori degli Stati Uniti”, ha aggiunto Andreas Kelgemann, vicepresidente della Federazione tedesca AFVD. “Serve visibilità, ma anche passione, correttezza e massimo impegno”.

Dal versante italiano, il Consigliere FIDAF e Competition Director IFAF Fabio Tortosa ha sottolineato: “Accettiamo questa sfida perché crediamo nel valore del confronto con i migliori programmi al mondo. Il GNC è un’idea vincente, e la nostra Nazionale è pronta a dare il massimo”.

Il ritorno del grande football al Vigorelli

Lo storico Velodromo Vigorelli, restaurato e riqualificato, è uno dei luoghi simbolo dello sport milanese. Costruito negli anni ’30 e noto per la sua tradizione ciclistica, è stato spesso teatro anche di eventi di football americano, ospitando partite della Nazionale e importanti finali.

Calendario GNC 2025

Data Incontro Luogo Note 25–28 ottobre Italia vs Germania Krefeld & Düsseldorf (GER) Final Four IFAF (valida se disputata) 9 novembre Italia vs Canada Milano, Velodromo Vigorelli Match ufficiale GNC 16 novembre Germania vs Canada Bochum, Lohrheidestadion (GER) Match ufficiale GNC

Nota tecnica: se Italia e Germania si sfideranno nelle Final Four IFAF, quella partita sarà valida ai fini del GNC. In caso contrario, il risultato sarà assegnato in base al record o alla differenza media punti negli scontri comuni.

Biglietti e diretta streaming

I biglietti per Italia–Canada saranno disponibili a breve su TicketOne. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming globale su IFAF.TV, la piattaforma ufficiale dell’International Federation of American Football.

Missione GNC: costruire il futuro del football

Il Gridiron Nations Championship è una competizione su invito, promossa da tre delle federazioni più attive del panorama internazionale. Pur rispettando le linee guida della IFAF, il torneo è gestito in autonomia, con l’obiettivo di dare continuità, visibilità e prestigio al football americano internazionale.

Un trampolino di lancio per atleti, staff tecnici e tifosi, che mira a costruire un’identità europea e mondiale per uno sport in continua crescita, anche lontano dai riflettori della NFL.