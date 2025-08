Calcio femminile, la FIGC rende noto il calendario ufficiale della Coppa Italia: possibile derby Roma-Lazio ai quarti

La scorsa Coppa Italia femminile si è conclusa con il big match tra Juventus Women e Roma, vinto dalle bianconere in un 4 a 0 senza storia che ha certificato la supremazia e la definitiva rinascita dopo due anni di incontrastato dominio giallorosso.

Dando un’occhiata al tabellone ufficializzato dalla FIGC proprio ieri, si nota come la Juventus allenata da Massimiliano Canzi sia di nuovo capitata dalla parte della Fiorentina, reduce da un cambio in panchina: al suo posto è subentrato Pablo Piñones-Arce. Dall’altra parte l’Inter di Gianpiero Piovani e la Roma del nuovo tecnico Luca Rossettini.

Ecco il calendario e il tabellone della competizione al femminile.

Roma e Inter dalla stessa parte, Juventus con la Fiorentina: possibile duello ai quarti

La scorsa stagione la Fiorentina ha terminato il suo cammino in Coppa Italia andando a sbattere contro il muro eretto dalla Juventus. Sul cammino della Juventus ci sarà, per rompere il ghiaccio nel torneo, una tra Cesena e Brescia, mentre su quello della Fiorentina una tra Freedom e Bologna.

La sfida ai quarti di finale, che si gioca nel match di andata e di ritorno nel corso di due settimane a gennaio, potrebbe avere il sapore di un ‘classico’ tra Juventus e Fiorentina, ma le due squadre di Serie A dovranno però fare prima i conti con le formazioni agguerrite di Serie B.

Dall’altra parte sono state inserite l’Inter di Gianpiero Piovani – arrivata seconda nella scorsa Serie A – e la Roma di mister Luca Rossettini, anche lui un volto nuovo e alla sua prima esperienza nel femminile. Le nerazzurre dovranno affrontare, al secondo turno, una tra Como 1907 e Res Roma, mentre alle giallorosse toccherà una tra Arezzo e Lumezzane.

Ai quarti potrebbe essere già derby tra Roma e Lazio: la Capitale potrebbe diventare teatro di un derby spumeggiante in caso di vittoria delle sue due squadre. Sul cammino della Lazio ci sarà la vincente tra San Marino Academy e Parma.

Un passo indietro: preliminari dal 31 agosto, primo turno nel weekend del 20 settembre

Il turno preliminare vede in scena due gare il 31 agosto: ci saranno due partite secche, una fra Trastevere e Vicenza – quest’ultima è stata ripescata in Serie B all’ultimo respiro – dalla parte di Inter e Roma, la cui vincitrice incontrerà la Ternana. Dall’altra ci sarà invece Venezia-Frosinone, e la formazione vincitrice se la vedrà con il Napoli femminile – penultimo classificato nell’ultima Serie A.

Il primo turno avrà luogo tra il 20 e il 21 settembre. La vincente tra il Napoli e una tra Frosinone e Venezia delineerà l’avversaria del Sassuolo di mister Alessandro Spugna (ex Roma), mentre l’avversaria del Milan di Suzanne Bakker sarà la vincente tra Genoa e Hellas Verona. Bologna-Freedom verrà guardata con attenzione dalla Viola, Cesena-Brescia dalla Juventus.

Dall’altra parte del tabellone, Lumezzane-Arezzo, Parma-San Marino Academy, Ternana e una fra Trastevere e Vicenza, Como 1907-Res Roma. L’altra formazione di Serie A che entrerà in gioco al secondo turno è il Como Women, che dovrà vedersela con una fra Ternana e Trastevere o Vicenza.

Il secondo turno si terrà tra il 20 e il 21 dicembre. Le semifinali avranno luogo tra il 9 e l’11 marzo per quel che concerne la gara d’andata e tra il 28 e il 29 marzo per quella di ritorno. La finale sarà una gara secca in programma il 23 o il 24 maggio in una destinazione che deve ancora essere definita.

Tutto pronto per la Women’s Cup, che comincerà a fine agosto per le formazioni di Serie A. La serie cadetta attende l’ufficialità del suo calendario – in programma il prossimo 7 agosto – e intanto inizia a scaldare i motori per la Coppa Italia.