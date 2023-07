Trevisan-Noha Akugue oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Amburgo 2023

Martina Trevisan se la vedrà contro Noma Noha Akugue nei quarti di finale del WTA 250 di Amburgo 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in terra battuta della città tedesca. L’azzurra sta cercando di riscattarsi dopo delle ultime settimane molto negative. Sul suolo teutonico ha già colto due vittorie molto convincenti rispettivamente contro la statunitense Elvina Kalieva e la colombiana Camila Osorio. Tra lei ed una prestigiosa semifinale contro una tra l’altra americana Bernarda Pera oppure la diciannovenne russa Diana Shnaider c’è la wild card di casa.

Quest’ultima, classificata di poco al di fuori delle prime duecento giocatrici del mondo, è reduce dalla bella rimonta in ottavi di finale ai danni dell’australiana Storm Hunter. Trevisan partirà nettamente favorita nei confronti della tedesca, una novellina rispetto a lei su certi palcoscenici. La toscana, tuttavia, dovrà prestare molta attenzione alla mancina tedesca, ultimo ostacolo tra lei ed il ritorno nel penultimo atto di un torneo sul circuito maggiore a distanza di più di un anno dall’ultima volta (Roland Garros 2022).

Trevisan e Noha Akugue scenderanno in campo oggi (giovedì 27 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come terzo incontro della giornata sul Campo M1 con inizio fissato non prima delle ore 15.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di quarti di finale tra Trevisan e Noha Akugue garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.