Lookman vuole solo l’Inter e ha deciso di non allenarsi con la squadra pur di accelerare le trattative verso la cessione

Ademola Lookman continua la propria battaglia personale contro l’Atalanta. Il nigeriano ha innanzitutto informato privatamente la società di voler essere ceduto per poi pubblicare una lettera, attraverso i propri profili Instagram, dove si è schierato apertamente contro la società.

Dopo aver ringraziato tifosi per i bei momenti, l’attaccante ha sottolineato di come la società non abbia rispettato i patti: “Nonostante ora sia arrivata un’offerta che ritengo in linea con quanto concordato, purtroppo il club sta bloccando questa opportunità per ragioni che non riesco a comprendere.”

“Per questo motivo e dopo mesi di promesse non mantenute – prosegue Ademola – e di trattamento ingiusto nei miei confronti sia come persona che come calciatore professionista, purtroppo sento di non avere altra scelta se non parlare apertamente per difendere ciò che ritengo giusto. Credo sia arrivato il momento di dire basta. Posso confermare di aver formalmente richiesto la cessione“.

Lookman tra Atalanta e Inter: gli ultimi aggiornamenti

Ieri Lookman ha saltato l’allenamento, a testimonianza della sua voglia di andar via, e oggi ha fatto la stessa identica cosa. Infatti era prevista una seduta di allenamento individuale e l’ex Fulham non si è nuovamente presentato a Zingonia, ormai in guerra aperta.

L’Inter si è presa 10 giorni di tempo per valutare la situazione, ma sicuramente per ora non andranno su altri obiettivi poiché la priorità per Ademola è assoluta. L’offerta non si schioda dai 45 milioni bonus compresi contro i 50 richiesti dell’Atalanta. Sarà poi da vedere la decisione da Bergamo, se alzare il muro oppure accettare una riduzione.

Da ricordare che il contratto di Lookman scadrà nel 2027. Ciò significa che non è in scadenza dunque a gennaio, come invece succedere per Vlahovic ad esempio, Ademola non andrebbe via a parametro zero. Anche vero perché tra un anno a questa parte, il valore potrebbe svalutarsi notevolmente.