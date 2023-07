Mondiali scherma Milano 2023: gli italiani in gara giorno per giorno

Gli italiani in gara, giorno per giorno, ai Mondiali di scherma 2023, in programma a Milano da sabato 22 a domenica 30 luglio: ecco le informazioni per vedere tutte le sfide. Grande attesa per la rassegna iridata in Italia, che oltre alle medaglie assegnerà anche punti pesantissimi per il ranking olimpico e dunque fondamentali in chiave qualificazione ai prossimi Giochi di Parigi 2024. L’Italia, dopo le grandi prestazioni agli Europei individuali di Plovdiv ed ai Giochi Europei di Cracovia, vuole confermarsi tra le migliori squadre al mondo davanti al proprio pubblico. Di seguito, il programma completo dei Mondiali di scherma di Milano 2023 con tutti gli azzurri e le azzurre al via in ciascuna giornata.

Mondiali scherma Milano 2023: italiani in gara

SABATO 22 LUGLIO

9.00: Spada femminile individuale – Fasi preliminari (fino al tabellone dei 64): FEDERICA ISOLA

11.00 Sciabola maschile individuale – Fasi preliminari (fino al tabellone dei 64): RICCARDO NUCCIO

DOMENICA 23 LUGLIO

9.00 Fioretto femminile individuale – Fasi preliminari (fino al tabellone dei 64): ARIANNA ERRIGO

11.00: Spada maschile individuale – Fasi preliminari (fino al tabellone dei 64): GABRIELE CIMINI

LUNEDI’ 24 LUGLIO

9.00 Sciabola femminile individuale – Fasi preliminari (fino al tabellone dei 64): CHIARA MORMILE

MARTEDI’ 25 LUGLIO

8.30 Spada femminile individuale – Tabellone principale: ROSSELLA FIAMINGO, MARA NAVARRIA, ALBERTA SANTUCCIO, EVENTUALE FEDERICA ISOLA

10.10 Sciabola maschile individuale – Tabellone principale: LUCA CURATOLI, MICHELE GALLO, LUIGI SAMELE, EVENTUALE RICCARDO NUCCIO

MERCOLEDI’ 26 LUGLIO

8.30 Fioretto femminile individuale – Tabellone principale: MARTINA FAVARETTO, ALICE VOLPI, MARTINA BATIN, EVENTUALE ARIANNA ERRIGO

10.10 Spada maschile individuale – Tabellone principale: DAVIDE DI VEROLI, FEDERICO VISMARA, VALERIO CUOMO, EVENTUALE GABRIELE CIMINI

GIOVEDI’ 27 LUGLIO

10.00 Sciabola femminile individuale – Tabellone principale: MICHELA BATTISTON, MARTINA CRIS IO, ROSSELLA GREGORIO, EVENTUALE CHIARA MORMILE

10.00 Spada femminile a squadre – Fasi preliminari: ITALIA

11.00 Fioretto maschile individuale – Tabellone principale: TOMMASO MARINI, ALESSIO FOCONI, DANIELE GAROZZO, FILIPPO MACCHI

12.00 Sciabola maschile a squadre – Fasi preliminari: ITALIA

VENERDI’ 28 LUGLIO

9.00 Spada maschile a squadre – Fasi preliminari: ITALIA

9.00 Fioretto femminile a squadre – Fasi preliminari: ITALIA

10.00 Spada femminile a squadre – Fasi finali (dagli ottavi): EVENTUALE ITALIA

10.40 Sciabola maschile a squadre – Fasi finali (dagli ottavi): EVENTUALE ITALIA

SABATO 29 LUGLIO

9.00 Fioretto maschile a squadre – Fasi preliminari: ITALIA

9.00 Sciabola femminile a squadre – Fasi preliminari: ITALIA

10.00 Fioretto femminile a squadre – Fasi finali (dagli ottavi): EVENTUALE ITALIA

10.50 Spada maschile a squadre – Fasi finali (dagli ottavi): EVENTUALE ITALIA

DOMENICA 30 LUGLIO

10.30 Sciabola femminile a squadre – Fasi finali (dagli ottavi): EVENTUALE ITALIA

11.00 Fasi finali Fioretto maschile a squadre – Fasi finali (dagli ottavi): EVENTUALE ITALIA