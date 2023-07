Calendario Mondiali scherma Milano 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario dei Mondiali di scherma 2023, in programma a Milano da sabato 22 a domenica 30 luglio: ecco le informazioni per vedere tutte le sfide. Grande attesa per la rassegna iridata in Italia, che oltre alle medaglie assegnerà anche punti pesantissimi per il ranking olimpico e dunque fondamentali in chiave qualificazione ai prossimi Giochi di Parigi 2024. L’Italia, dopo le grandi prestazioni degli Europei individuali di Plovdiv e dei Giochi Europei di Cracovia, vuole confermarsi tra le migliori squadre al mondo davanti al proprio pubblico.

STREAMING E TV – Le fasi finali di tutte le gare godranno della copertura televisiva dei canali Sky Sport, Rai Sport ed Eurosport, ma saranno visibili anche in diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Rai Play e Discovery +. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario dei Mondiali di scherma di Milano 2023 con gli orari e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming gli assalti.

Calendario Mondiali scherma Milano 2023

SABATO 22 LUGLIO

9.00: Spada femminile individuale – Fasi preliminari (fino al tabellone dei 64)

11.00 Sciabola maschile individuale – Fasi preliminari (fino al tabellone dei 64)

DOMENICA 23 LUGLIO

9.00 Fioretto femminile individuale – Fasi preliminari (fino al tabellone dei 64)

11.00: Spada maschile individuale – Fasi preliminari (fino al tabellone dei 64)

LUNEDI’ 24 LUGLIO

9.00 Sciabola femminile individuale – Fasi preliminari (fino al tabellone dei 64)

11.00 Fioretto maschile individuale – Fasi preliminari (fino al tabellone dei 64)

MARTEDI’ 25 LUGLIO

8.30 Spada femminile individuale – Tabellone principale

10.10 Sciabola maschile individuale – Tabellone principale

MERCOLEDI’ 26 LUGLIO

8.30 Fioretto femminile individuale – Tabellone principale

10.10 Spada maschile individuale – Tabellone principale

GIOVEDI’ 27 LUGLIO

10.00 Sciabola femminile individuale – Tabellone principale

10.00 Spada femminile a squadre – Fasi preliminari

11.00 Fioretto maschile individuale – Tabellone principale

12.00 Sciabola maschile a squadre – Fasi preliminari

VENERDI’ 28 LUGLIO

9.00 Spada maschile a squadre – Fasi preliminari

9.00 Fioretto femminile a squadre – Fasi preliminari

10.00 Spada femminile a squadre – Fasi finali

10.40 Sciabola maschile a squadre – Fasi finali

SABATO 29 LUGLIO

9.00 Fioretto maschile a squadre – Fasi preliminari

9.00 Sciabola femminile a squadre – Fasi preliminari

10.00 Fioretto femminile a squadre – Fasi finali

10.50 Spada maschile a squadre – Fasi finali

DOMENICA 30 LUGLIO

10.30 Sciabola femminile a squadre – Fasi finali

11.00 Fasi finali Fioretto maschile a squadre – Fasi finali