Da giovedì a domenica in Finlandia va in scena il Campionato Europeo under 20. Tra i protagonisti: Doualla, Saraceni, Disabato e De Noni.

Sette anni dopo l’indimenticabile oro mondiale della 4×400 con Gjetja, Romani, Sibilio e Scotti, Tampere torna a vestire d’azzurro il sogno dell’atletica giovanile italiana. Da giovedì 7 a domenica 10 agosto la città finlandese ospita i Campionati Europei under 20, giunti alla 28ª edizione. L’Italia si presenta all’appuntamento con una delegazione imponente di 91 atleti e la voglia di lasciare un segno.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Dove vedere gli Europei

Il programma pomeridiano sarà trasmesso in diretta su RaiSport:

Giovedì 15:20-20:10

Venerdì 14:35-20:30

Sabato 15:35-20:35

Domenica 15:10-20:30

Le sessioni mattutine saranno visibili in streaming su eurovisionsport.com.

Sprint: Doualla guida il futuro della velocità

I riflettori sono puntati su Kelly Doualla, 15 anni, capolista europea U20 nei 100 metri (11.21) e già entrata nella top 3 italiana alltime dietro Dosso e Levorato. Accanto a lei, Alice Pagliarini (11.47) e Carlotta Suppini, mentre nei 200 tornano a farsi valere le protagoniste di Banska Bystrica: Elisa Valensin (23.11) e Margherita Castellani (23.23). Nei 400 occhi su Giulia Macchi (53.51). Tra i ragazzi, Diego Nappi cerca conferme nei 200, mentre Daniele Orlando (10.40) e Francesco Pagliarini sono i più attesi nei 100. Nei 400 attenzione a Francesco De Santis, tornato in forma dopo uno stop.

Ostacoli: giovani da record

A soli 16 anni, Alessia Succo ha già riscritto il record italiano U20 dei 100 ostacoli con 13.20. Con lei in gara anche Matilda Lui e Veronica Cioccoloni. In campo maschile, Matteo Togni sogna il podio (13.38), con Alberico Ghedina e Filippo Rizzi pronti a stupire. Nei 400 hs spicca Diego Mancini, argento Eyof e già a 51.68 con ostacoli alti.

Mezzofondo: De Noni sfiora il record

Con 2:01.48 negli 800, Lorenza De Noni si avvicina allo storico primato di Daniela Porcelli (1980) e punta al podio. Completano il gruppo Elena Irbetti e Caterina Caligiana. Nei 5000, Olivia Alessandrini (16:02) guida le speranze italiane. Tra i ragazzi, grande attenzione a Umed Caraccio (1:47.92), Riccardo Serafini nei 3000 e Alessandro Santangelo nei 5000.

Salti: Saraceni da favorita nel triplo

Già bronzo mondiale U20 e protagonista agli Europei assoluti a squadre, Erika Saraceni è la donna da battere nel triplo con il suo 14.08. Nel lungo, attesa per il rientro di Daniele Inzoli, affiancato da Rottin e Martinelli. Buone speranze anche per Francesco Crotti nel triplo maschile e per il giovane Leonardo Scalon nell’asta.

Lanci: Nalesso sogna il podio

Nel peso, Anita Nalesso arriva da seconda tra le iscritte con 15.73 indoor. Occhio anche a Pietro Villa nel giavellotto, oro europeo U18, e al giovane Antonio Di Palma (classe 2009). In campo femminile, Sofia Frigerio e Vittoria Rapetti completano il quadro nel giavellotto, mentre Francesco D’Angelo e Augusto Cecchetti saranno protagonisti nel disco.

Marcia: Disabato guida la pattuglia azzurra

Già bronzo mondiale, Giuseppe Disabato arriva a Tampere da primatista italiano U20 sui 5.000, 10.000 e 20 km. Nei 10.000 metri su pista è l’unico sotto i 40’ (39:24.99) e punta all’oro. Con lui Alessio Coppola e Omar Moretti. Al femminile, Serena Di Fabio (45:25) guida la squadra davanti a Elisa Marini e Bianca Zoboli.

L’Italia sogna una nuova impresa

Con 91 atleti in gara e una generazione ricca di talento, l’Italia under 20 si presenta a Tampere con ambizioni importanti. Dai lanci alla marcia, dagli ostacoli ai salti, gli azzurrini si misureranno con il meglio del continente in una rassegna che, storicamente, è trampolino di lancio verso l’élite dell’atletica europea.

Appuntamento da non perdere: da giovedì a domenica, il futuro dell’atletica è in diretta su RaiSport e online su eurovisionsport.com.