A Surabaya, in Indonesia, parte l’avventura delle azzurrine di Gaetano Gagliardi. Obiettivo: sognare in grande. Tutte le gare in diretta streaming su Volleyball World.

Si alza il sipario sul Campionato del Mondo Under 21 femminile di volley. A Surabaya, in Indonesia, la nazionale italiana è pronta a iniziare la propria avventura: l’esordio è in programma venerdì 7 agosto alle ore 5 italiane contro la Repubblica Ceca, primo match del girone C.

La squadra allenata da Gaetano Gagliardi è arrivata in Indonesia lo scorso 30 luglio, per prepararsi al meglio in vista della rassegna iridata. Le azzurrine hanno già disputato tre amichevoli vincenti contro Giappone (3-1), Brasile (3-0) e Turchia (3-0), mostrando segnali incoraggianti sia dal punto di vista tecnico che mentale.

Un girone complesso per le azzurrine

L’Italia è stata inserita nella Pool C, insieme a:

Repubblica Ceca (7 agosto, ore 5:00)

Algeria (8 agosto, ore 4:00)

Polonia (9 agosto, ore 5:00)

Egitto (11 agosto, ore 4:00)

Turchia (12 agosto, ore 5:00)

Le prime quattro classificate accederanno agli ottavi di finale del 13 agosto. Più in alto si chiuderà la pool, più agevole sarà il tabellone nella fase a eliminazione diretta.

Il CT Gagliardi: “Giocare ogni punto come fosse decisivo”

“Siamo arrivati in Indonesia con qualche giorno d’anticipo – ha spiegato il CT Gaetano Gagliardi – e questo ci ha permesso di lavorare bene, ambientarci e confrontarci con squadre di alto livello. La squadra è pronta, ma nessuna sfida va sottovalutata. Anche contro squadre che conosciamo meno, come Egitto e Algeria, servirà massima concentrazione.”

“Quando si parte per un Mondiale – ha aggiunto – si sogna sempre di arrivare il più lontano possibile. Ma per farlo dobbiamo affrontare ogni partita come una finale, ogni punto come se fosse l’ultimo. Solo così si può costruire una mentalità vincente.”

Le protagoniste azzurre

Le 12 convocate dell’Italia Under 21:

Merit Adigwe, Anna Bardaro, Linda Manfredini, Dalila Marchesini (Imoco Volley)

Maria Teresa Bosso (Mondovì)

Erika ed Linda Esposito (Scandicci)

Emma Magnabosco (Fusion Team Volley)

Silene Martinelli (Altino)

Adji Astou Ndoye (Volleyro’ Casal de Pazzi)

Nicole Piomboni (Volley Macerata)

Helena Sassolini (Futura Volley Giovani)

Staff tecnico:

CT: Gaetano Gagliardi

Vice allenatore: Daniele Sciarrotta

Assistente/Preparatore: Fabio Parazzoli

Scoutman: Emanuele Aime

Fisioterapista: Virginia Braghieri

Medico: Lorenzo Maria Maggioni

Team Manager: Alessio Di Iorio

Tutto in diretta streaming

Tutte le partite dei Mondiali Under 21 saranno trasmesse in diretta streaming su VBTV e sul canale YouTube Volleyball World, con aggiornamenti costanti anche sul sito ufficiale della manifestazione.

Il calendario dell’Italia (orari italiani)

7 agosto ore 5:00 – Italia vs Repubblica Ceca

8 agosto ore 4:00 – Italia vs Algeria

9 agosto ore 5:00 – Italia vs Polonia

11 agosto ore 4:00 – Italia vs Egitto

12 agosto ore 5:00 – Italia vs Turchia

Fase a eliminazione:

13 agosto – Ottavi

15 agosto – Quarti

16 agosto – Semifinali

17 agosto – Finali

La formula

Le 24 squadre sono suddivise in 4 gironi da 6. Le prime quattro di ogni gruppo accedono agli ottavi di finale, mentre le ultime due si giocheranno i piazzamenti dal 17° al 24° posto. Da lì in poi, sarà un torneo a eliminazione diretta.

L’Italia sogna in grande. Con una squadra giovane ma agguerrita, l’obiettivo è dare tutto. A partire da venerdì, ogni punto conterà.