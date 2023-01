Regolamento Italia-Polonia United Cup: in semifinale con una sconfitta? Ecco come funziona

Grazie alle vittorie ai danni di Brasile e Norvegia nella fase a gironi, l’Italia si è garantita l’accesso alla City Final (l’equivalente dei quarti di finale) della United Cup 2023. A contendere agli azzurri capitanati da Vincenzo Santopadre l’accesso alla semifinale sarà la temibile Polonia, eppure l’Italia può sperare di qualificarsi per la fase finale di Sydney anche con una sconfitta. D’altronde le squadre rimaste in corsa sono sei (che daranno vita a tre confronti), ma i posti per le semifinali sono quattro. Andiamo quindi ad analizzare insieme il regolamento e scoprire come funziona il passaggio del turno nella United Cup 2023.

“Le ‘finali di città’ di mercoledì 4 gennaio determineranno quali squadre avanzeranno direttamente alle Final Four della United Cup. La quarta squadra sarà la perdente della finale di città con il miglior record nelle sue tre partite“. Questo dice il regolamento, che spiega dunque come la quarta qualificata alle Final Four sarà la nazione con il miglior bilancio di vittorie/sconfitte al termine delle tre sfide (le due del girone + la finale di città). Attualmente guidano questa speciale classifica – con 9 match vinti e uno perso – gli Usa, i quali sarebbero dunque certi dell’accesso alle Final Four anche con una sconfitta per 2-3. L’Italia occupa invece il secondo posto a pari merito con Grecia e Croazia (8-2). Per farla ancora più semplice, bisognerà sommare il punteggio della finale di città (5-0, 4-1 o 3-2) alla seguente classifica.