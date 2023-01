Highlights finale Smith-Van Gerwen 7-4, World Darts Championship 2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 2

Il video con gli highlights della finale dei World Darts Championship 2023 tra Michael Smith e Michael Van Gerwen, vinta dal britannico per 7-4 contro l’olandese in un remake del 2019 ma con risultato opposto, visto che stavolta l’inglese vince per la prima volta il titolo mondiale ed è anche il numero uno del ranking. Di seguito allora ecco le immagini salienti di un incontro epico.