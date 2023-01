Italia-Polonia in tv: data, orario, canale e diretta streaming United Cup 2023

L’Italia affronta la Polonia nella City Final (equivalente ai quarti di finale) della United Cup 2023, in programma dal 29 dicembre all’8 gennaio. Dopo aver vinto il girone, battendo prima Brasile e poi Norvegia, gli azzurri contenderanno l’accesso alla semifinale alla Polonia, vincitrice dell’altro gruppo che si gioca a Brisbane. Diversamente dagli impegni della fase a giorni, questa sfida si disputerà su un solo giorno. Il format resta però lo stesso: quattro singolari, due maschili e due femminili, e l’eventuale doppio misto.

ITALIA-POLONIA UNITED CUP

Mercoledì 4 gennaio

Sessione diurna – dalle ore 03:30

Martina Trevisan (ITA) vs. Iga Swiatek (POL)

Lorenzo Musetti (ITA) vs. Daniel Michalski (POL)

Sessione serale – Dalle ore 08:30

Matteo Berrettini (ITA) vs. Hubert Hurkacz (POL)

Lucia Bronzetti (ITA) vs. Magda Linette (POL)

Doppio Misto

QUANDO E COME SEGUIRLA – La sfida tra Italia e Polonia si disputerà su una sola giornata, mercoledì 4 gennaio, in due sessioni, quella diurna a partire dalle 03:30 e quella serale a partire dalle ore 08:30. Sarà possibile seguire tutti gli incontri su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che trasmetterà tutte le partite dell’Italia più una selezione delle altre sfide della fase a gironi e l’intera fase finale. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la sfida tra Italia e Polonia. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.