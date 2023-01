Cobolli-Van De Zandschulp oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Pune 2023

Flavio Cobolli se la vedrà contro Botic Van De Zandschulp negli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Pune 2023 (cemento outdoor). Il giovane romano, dopo aver superato le qualificazioni, all’esordio nel tabellone principale ha estromesso la wild card locale Sasikumar Mukund firmando la seconda vittoria della carriera sul circuito maggiore, la prima conquistata su una superficie rapida dopo quella ottenuta sul rosso di Parma durante la stagione appena trascorsa. Adesso la sfida contro lo spilungone olandese, testa di serie numero due nella cittadina indiana, numero trentacinque del mondo e beneficiario di un bye al primo turno. Tra i due non ci sono scontri diretti all’attivo da registrare. A partire favorito sarà il nativo di Wageningen, protagonista di un 2022 da incorniciare grazie a tanti buonissimi piazzamenti anche a livello Slam. Cobolli proverà a fare del suo meglio per impensierirlo, consapevole di non avere nulla da perdere dopo tre partite vinte consecutivamente. Per chi vince ci sarebbe ai quarti di finale uno tra l’esperto serbo Laslo Djere oppure il qualificato tedesco Maximilian Marterer.

Cobolli e Van De Zandschulp scenderanno in campo oggi (mercoledì 4 gennaio). I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata sul Center Court dalle ore 09:30 italiane (le ore 14:30 locali). Vista la contemporaneità con la United Cup, la partita non sarà coperta televisivamente da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà pertanto disponibile solamente una live streaming mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di ottavi di finale tra Cobolli e Van De Zandschulp. Il nostro sito garantirà ai propri lettori aggiornamenti riguardo l’incontro e garantirà news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della manifestazione indiana.