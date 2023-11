Alcaraz-Medvedev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2023

Carlos Alcaraz affronterà Daniil Medvedev nella fase a gironi delle Atp Finals di Torino 2023, in programma dal 12 al 19 novembre. Il tennista spagnolo, dopo aver perso all’esordio contro Zverev, si è rimesso pienamente in carreggiata verso le semifinali con il facile successo ai danni di Rublev nel secondo incontro. Ora il destino è tutto nelle sue mani: vincendo Medvedev riuscirebbe a garantirsi un posto tra i migliori quattro del torneo alla sua prima partecipazione alle Finals. Il russo, invece, è già aritmeticamente in semifinale e punta a prendersi la prima posizione in questo girone rosso.



Alcaraz e Medvedev scenderanno in campo oggi, giovedì 16 novembre, alle ore 14:30. Le Finals andranno in onda integralmente su Sky Sport, chedetiene i diritti televisivi di questo appuntamento di fine stagione e seguirà il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il match sarà anche trasmesso in chiaro su Rai Due. Garantita anche una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky), NOW (previo abbonamento) e Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.