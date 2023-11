Sinner in semifinale alle Atp Finals 2023, chi sarà il suo avversario? Tutte le combinazioni

Jannik Sinner è certo di un posto in semifinale alle Atp Finals e anche come primo qualificato dal suo girone, il gruppo verde, in seguito alle tre vittorie su tre. A questo punto, l’azzurro attende dalla giornata di oggi, la terza e ultima del girone rosso, il suo rivale, che sarà il secondo classificato in questo gruppo. In tre sono ancora in corsa, visto che Rublev è già eliminato: si tratta di Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. I primi due possono arrivare anche primi, il tedesco, in caso di qualificazione, soltanto secondo. Vediamo di seguito le combinazioni complete in ottica Sinner per quanto riguarda il suo possibile avversario.

LE COMBINAZIONI – Il russo Medvedev, già qualificato, arriverà secondo soltanto perdendo contro Alcaraz alle 14.30 di oggi: in caso di sconfitta in due set sarà secondo, in caso di sconfitta in tre set sarà secondo ma solo se contestualmente Rublev batterà Zverev stasera. Veniamo ad Alcaraz: sarà secondo se batterà Medvedev in tre set e stasera Zverev batterà Rublev, oppure se perderà contro Medvedev ma stasera Rublev batterà Zverev. Infine, lo stesso tedesco sarà secondo solo ed esclusivamente batterà Rublev e precedentemente Medvedev avrà battuto Alcaraz, in caso contrario sarà eliminato.