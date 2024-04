Tiro a segno, preolimpico Rio 2024: Norvegia oro nella carabina 10m a squadre miste, Italia lontana

La Norvegia si aggiudica la medaglia d’oro nella carabina 10 metri a squadre miste del torneo preolimpico di tiro a segno 2024. La coppia norvegese composta da Jeanette Hegg Duestad e Jon-Hermann Hegg si impone per 16-14 nella finale per il primo posto contro i transalpini Oceanne Muller e Lucas Bernard Denis Kryzs, che avevano invece chiuso in testa le qualificazioni. Risultati invertiti rispetto al turno di qualificazione anche nella finale per il terzo posto. La medaglia di bronzo, infatti, è andata agli svedesi Isabelle Johansson e Marcus Madsen, che hanno sconfitto per 16-10 gli spagnoli Paula Grande e Jesus Oviedo, che nelle qualificazioni avevano invece chiuso al terzo posto.

Niente da fare per l’Italia, che chiude ben lontana dalle posizioni che contano nelle qualificazioni. Barbara Gambaro e Riccardo Armiraglio chiudono le qualificazioni al nono posto con un totale di 629.0 punti (316.6 e 312.4 rispettivamente). Fuori dalla top-10 invece Sofia Ceccarello ed Edoardo Bonazzi, undicesimi con 628.4 di totale (315.6 e 312.8 i punteggi individuali). La squadra azzurra, in queste prime tre giornate, ha conquistato il pass olimpico grazie al successo di Federico Nilo Maldini nella pistola 10 metri individuale maschile, nella speranza che nei prossimi giorni arrivino altre importanti soddisfazione in vista dei prossimi Giochi.

CALENDARIO PREOLIMPICO RIO DE JANEIRO 2024: DATE, ORARI E TV

TIRO A SEGNO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

PARIGI 2024: IL CALENDARIO COMPLETO DI TUTTI GLI SPORT