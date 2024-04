Calendario Preolimpico Rio de Janeiro 2024 tiro a segno: programma, orari e diretta tv

Tutto pronto per la torneo Preolimpico di Rio de Janeiro 2024 di tiro a segno, in programma tra venerdì 12 e venerdì 19 aprile: ecco, di seguito, il calendario e le informazioni per seguire le gare in diretta. Grande attesa per l’evento di qualificazione olimpica, che mette in palio ben 16 quote per Parigi 2024: due per genere in ciascuna delle quattro gare individuali di carabina e pistola previste. Al via anche l’Italia con otto tiratrici ed otto tiratori, pronti a dare il massimo per conquistare un posto ai prossimi Giochi.

STREAMING E TV – L’evento verrà trasmesso in diretta su Olympic Channel (possibili restrizioni geografiche applicate), con le finali che saranno visibili anche sul canale YouTube ufficiale della International Shooting Sport Federation. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione. Di seguito, il programma dettagliato del torneo Preolimpico di Rio de Janeiro 2024 di tiro a segno.

CALENDARIO PREOLIMPICO RIO DE JANEIRO 2024 TIRO A SEGNO

VENERDI’ 12 APRILE

23:00 Finale pistola 10m ad aria compressa a squadre miste

DOMENICA 14 aprile

14:30 Finale pistola 10m ad aria compressa femminile

15:00 Finale pistola 10m ad aria compressa maschile

23:00 Finale carabina 10m ad aria compressa a squadre miste

MARTEDI’ 16 APRILE

14:30 Finale carabina 10m ad aria compressa maschile

16:00 Finale carabina 10m ad aria compressa femminile

MERCOLEDI’ 17 APRILE

14:30-15:15 Finale pistola 25 metri femminile

VENERDI’ 19 APRILE

14:30-15:30 Finale carabina 50 metri 3 posizioni maschile

16:30-17:30 Finale carabina 50 metri 3 posizioni femminile

18:30-19:30 Finale pistola a fuoco rapido 25 metri maschile