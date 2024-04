Inter-Cagliari, dialogo Var sul 2-2: “Lapadula movimento naturale, non è volontario”

“Non vede il pallone, movimento naturale e non è volontario”. Questo il riassunto del dialogo Var nel corso di Inter-Cagliari, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, in merito al gol del pareggio del Cagliari con Viola e soprattutto con l’assist di gomito di Gianluca Lapadula. “Noi questo pensiamo che sia un gol regolare – ha dichiarato il componente Aia Matteo Trefoloni a Dazn nel corso di ‘Open Var’ – Il pallone arriva da dietro, è un pallone inatteso e non si aspetta che possa carambolargli nel braccio, è il movimento di un calciatore che sta provando a divincolarsi da una marcatura stretta del difensore. Per questa ragione rimane una azione non punibile. Se avesse segnato Lapadula, come da regolamento, la rete sarebbe stata da annullare. Se l’assist è accidentale la rete è regolare, il regolamento è cambiato da un paio di anni”.

“Fosse stato al contrario, con il difensore, non ci saremmo aspettati un calcio di rigore – prosegue Trefoloni – Quindi così come non è punibile per il difensore, per noi non è punibile neanche per un attaccante. Diventa importante dare uniformità e coerenza, a volte sbagliamo ma proviamo a dare una linea più uniforme possibile per aiutare gli arbitri”, ha concluso.