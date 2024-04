Curling, Players’ Championship 2024: l’Italia chiude al secondo posto

Sfuma il quarto slam per gli azzurri: l’Italia chiude al secondo posto il Players’ Championship, ultimo appuntamento del Grand Slam di curling. La competizione in realtà è dedicata a squadre private, ma il quartetto italiano sceso sul ghiaccio di Toronto è lo stesso che ha rappresentato l’Italia ai Mondiali di Schaffhausen di pochi giorni fa, conquistando uno splendido bronzo. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella si sono arresi in finale per 6-7 contro la formazione di casa guidata dallo skipper Brad Gushue.

Gli azzurri hanno sconfitto ai quarti di finale lo svedese Niklas Edin (reduce dal trionfo iridato), mentre in semifinale hanno avuto la meglio contro un’altra formazione canadese, quella di McEwen. La sconfitta nella finalissima ha impedito a Retornaz e compagni di conquistare il quarto Slam dopo i sigilli ottenuti tra il 2023 ed il 2024 tra Tour Challenge, National e Masters.

Gushue e compagni hanno iniziato la finale mettendo subito a segno un punto nel primo end. La battaglia è poi proseguita di due punti in due punti fino al quinto end (5-4), poi nella sesta frazione è arrivata la mano rubata dei canadesi (6-4). Retornaz e compagni hanno risposto nel settimo end pareggiando i conti (6-6), ma i padroni di casa non hanno ceduto alla tensione e con il favore del martello si sono imposti nell’ultimo end (negli Slam si gioca sulla distanza degli otto end e non dei dieci come ad Europei, Mondiali e Olimpiadi).