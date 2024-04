Tiro a segno, Torneo qualificazione olimpica Rio de Janeiro: Federico Nilo Maldini trionfa nella pistola 10 metri, arriva il pass per Parigi

Arriva la seconda carta olimpica per l’Italia nella pistola 10 metri in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Federico Nilo Maldini compie una meravigliosa impresa nella finale del torneo di qualificazione olimpica in corso a Rio de Janeiro e si aggiudica una gara di alto livello, molto combattuta dal primo all’ultimo tiro e chiusa con la vittoria grazie al punteggio di 236.8 con il quale ha preceduto il bielorusso Dzemesh (235.9). Una finale in cui è stato costretto a rincorrere il 23enne bolognese, qualificatosi ieri per l’atto conclusivo con il settimo punteggio totale e anche costretto a salvarsi dall’eliminazione in un’occasione nella seconda parte di gara. Ben tre tiri sopra il 10.0 per l’azzurro, che ha chiuso questa finale in crescendo e sfruttando anche la debacle del tedesco Philipp Grimm, quasi perfetto nella prima fase ma crollato sotto la pressione del momento negli ultimi 4 tiri. Grimm ha conquistato il bronzo, ma per lui non è arrivata la carta per i Giochi di Parigi. “Il momento più bello della mia carriera, non so bene come descriverlo”, ha dichiarato l’azzurro, visibilmente emozionato, al termine della gara. In una prova femminile in cui l’Italia non aveva piazzato alcuna atleta in finale, le due quote per Parigi sono andate alla thailandese Kamonlak Saencha e all’indiana Palak Gulia.

TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI