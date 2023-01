United Cup 2023, Trevisan e Musetti non steccano: Italia in vantaggio 2-0 sulla Norvegia

Non è stata un passeggiata, ma al termine dei primi due match l’Italia è in vantaggio per 2-0 sulla Norvegia nella United Cup 2023. Domani agli azzurri basterà portare a casa uno dei tre match in programma per vincere la sfida e guadagnarsi l’accesso alla “finale di città” contro una tra Polonia e Svizzera.

Nel primo incontro in quel di Brisbane, Martina Trevisan ha impiegato tre ore per superare la concorrenza di Malene Helgo, n°321 del ranking mondiale. L’azzurra dimostra di essere ancora ben lontana dalla miglior forma, ma quantomeno torna alla vittoria dopo la pesante sconfitta all’esordio contro Beatriz Haddad Maia. Il primo set è della nostra giocatrice, che recupera da 2-5 e con cinque games di fila si impone per 7-5. Martina però non riesce a sfruttare l’inerzia conquistata, nel secondo parziale va subito sotto 0-3, recupera fino al 3-3, ma un nuovo parziale di tre games a zero porta al 6-3 Helgo. Fortunatamente nella terza e decisiva frazione la toscana parte meglio rispetto a quanto successo nelle altre due, andando avanti prima 3-0, poi 4-1. Questa volta è lei a farsi riprendere sul 4-4, annulla un pericolosa palla break nel nono game e nel gioco successivo al terzo match point in risposta si aggiudica il match per 7-5 3-6 6-4.

Lorenzo Musetti soffre un set, ma alla fine riesce a venire a capo del rebus rappresentato da Viktor Durasovic. Il giovane classe 2022 non gioca male nel primo parziale, ma non riesce a concretizzare più volte situazioni di vantaggio. Una palla break nel settimo game, poi altre tre nel nono; riesce a fare il break nell’undicesimo, ma perde lui il primo servizio pochi minuti più tardi. Anche nel tie-break non sfrutta un vantaggio di 6-4, facendosi riprendere sul 6-6, ma riesce finalmente a chiudere per 9-7. Tutto più semplice nel corso del secondo parziale, con Lorenzo che ottiene il break a quindici nel secondo game e non si volta più indietro fino al 6-3 finale senza concedere alcuna palla break al suo avversario.