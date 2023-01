United Cup 2023: programma e orari partite martedì 3 gennaio con Italia

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari della sesta giornata, martedì 3 gennaio, della United Cup 2023, evento che apre la nuova stagione tennistica. Si chiude la prima fase a gironi, con l’Italia che ha bisogno di un punto per sconfiggere la Norvegia e conquistare l’accesso alla “finale di città” contro Polonia o Svizzera. Sfide decisive anche nelle altre sfide, con tanto ancora in ballo. Di seguito tutti gli incontri in programma.

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

CALENDARIO ITALIA

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI

DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTA

PROGRAMMA LUNEDI’ 2 GENNAIO

BRISBANE

ITALIA vs NORVEGIA

Ore 01:00 – Matteo Berrettini (ITA) vs. Casper Ruud (NOR)

a seguire – Lucia Bronzetti (ITA) vs. Ulrikke Eikeri (NOR)

a seguire – Camilla Rosatello/Andrea Vavassori (ITA) vs. Ulrikke Eikeri/Viktor Durasovic (NOR)

SVIZZERA vs POLONIA

Ore 07:30 – Hubert Hurkacz (POL) vs. Stan Wawrinka (SUI)

a seguire – Magda Linette (POL) vs. Jil Teichmann (SUI)

a seguire – Iga Swiatek/Hubert Hurkacz (POL) vs. Belinda Bencic/Stan Wawrinka (SUI)

PERTH

GRECIA vs BELGIO

Ore 03:00 – Maria Sakkari (GRE) vs. Elise Mertens (BEL)

a seguire – Michail Pervolarakis (GRE) vs. Zizou Bergs (BEL)

a seguire – Maria Sakkari/Stefanos Tsitsipas (GRE) vs. Elise Mertens/David Goffin (BEL)

FRANCIA vs CROAZIA

Ore 09:30 – Caroline Garcia (FRA) vs. Petra Martic (CRO)

a seguire – Adrian Mannarino (FRA) vs. Borna Gojo (CRO)

a seguire – Caroline Garcia/Edouard Roger-Vasselin (FRA) vs. Donna Vekic/Borna Coric (CRO)

SYDNEY

STATI UNITI vs GERMANIA

Ore 00:00 – Jessica Pegula (USA) vs. Laura Siegemund (GER)

a seguire – Frances Tiafoe (USA) vs. Oscar Otte (GER)

a seguire – Jessica Pegula/Frances Tiafoe (USA) vs. Julia Loohof/Fabian Fallert (GER)

SPAGNA vs AUSTRALIA

Ore 06:30 – Paula Badosa (ESP) vs. Zoe Hives (AUS)

a seguire – Pablo Carreno Busta (ESP) vs. Jason Kubler (AUS)

a seguire – Paula Badosa/Rafael Nadal (ESP) vs. Sam Stosur/John Peers (AUS)