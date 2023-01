United Cup 2023: programma e orari partite lunedì 2 gennaio con Italia

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari della quinta giornata, lunedì 2 gennaio, della United Cup 2023, evento che apre la nuova stagione tennistica. Torna in campo l’Italia, opposta alla Norvegia e a caccia della vetta del girone che vorrebbe dire proseguire nella competizione. Gare cruciali anche negli altri gruppi, in cui la situazione è in bilico e si combatte per la vittoria. Di seguito tutti gli incontri in programma.

PROGRAMMA LUNEDI’ 2 GENNAIO

BRISBANE

ITALIA vs NORVEGIA

Ore 04:00 – Martina Trevisan (ITA) vs. Malene Helgo (NOR)

a seguire – Lorenzo Musetti (ITA) vs. Viktor Durasovic (NOR)

SVIZZERA vs POLONIA

Ore 10:00 – Belinda Bencic (SUI) vs. Iga Swiatek (POL)

a seguire – Marc Andrea Huesler (SUI) vs. Daniel Michalski (POL)

PERTH

GRECIA vs BELGIO

Ore 05:00 – Despina Papamichail (GRE) vs. Alison Van Uytvanck (BEL)

a seguire – Stefanos Tsitsipas (GRE) vs. David Goffin (BEL)

FRANCIA vs CROAZIA

Ore 11:00 – Alizé Cornet (FRA) vs. Donna Vekic (CRO)

a seguire – Arthur Rinderknech (FRA) vs. Borna Coric (CRO)

SYDNEY

STATI UNITI vs GERMANIA

Ore 02:00 – Taylor Fritz (USA) vs. Alexander Zverev (GER)

a seguire – Madison Keys (USA) vs. Jule Niemeier (GER)

AUSTRALIA vs SPAGNA

Ore 09:00 – Alex De Minaur (AUS) vs. Rafa Nadal (ESP)

a seguire – Maddison Inglis (AUS) vs. Nuria Parrizas Dias (GBR)