United Cup, gli Stati Uniti dominano anche la Polonia: 5-0 e finale conquistata

Gli Stati Uniti sono la prima finalista della United Cup 2023. In vantaggio 2-0 dopo la prima giornata grazie ai successi di Pegula e Tiafoe su Swiatek e Zuk, la squadra a stelle e strisce è tornata in campo e ha chiuso subito i conti nella notte italiana grazie a Taylor Fritz. In una sfida tra top-ten si è imposto con il punteggio di 7-6(5) 7-6(5) su Hubert Hurkacz in 1h e 47′ di gioco, annullando anche due set point nel corso del primo set. Poco più tardi Madison Keys ha regalato al suo team il punto del 4-0 sconfiggendo con un netto 6-4 6-2 Magda Linette. Nel doppio misto Pegula e Fritz hanno portato il punteggio sul 5-0 in seguito al 6-7(5) 6-4 10-8 su Rosolska e Kubot.

Una semifinale senza storia e abbastanza indirizzata sin dal momento in cui Jessica Pegula nel primo singolare era riuscita a sorprendere la numero uno mondiale Iga Swiatek. Sicuramente anche il trasferimento effettuato dal team polacco da Perth a Sydney – più di 4h di volo con cambio di fuso orario di ben 3 ore – nel corso della giornata di giovedì non ha aiutato ad avere una sfida più equilibrata. Fatto sta che gli Usa si confermano una vera e propria squadra schiacciasassi in questi dieci giorni e ora sono attesi dall’ultimo step. Contro Italia o Grecia partiranno in entrambi i casi con tutti i favori del pronostico.

