Nba 2022/2023: quarto successo di fila per i Lakers, i Bucks cadono in casa con gli Hornets

Solita scorpacciata di partite NBA nella notte italiana tra il venerdì e il sabato, con la sorpresa che questa volta arriva da Milwaukee. I Bucks perdono addirittura con uno scarto di 29 punti davanti al proprio pubblico contro gli Charlotte Hornets, guidati dai 39 punti di Rozier e dalle sette triple messe a segno da LaMelo Ball. Prestazione decisamente sottotono da parte di Antetokounmpo e compagni, che subiscono 51 punti nel solo primo quarto, con conseguente partita compromessa da subito.

Ne approfittano i Brooklyn Nets, che a New Orleans vincono 102-108 contro i Pelicans e ora sono secondi nella Eastern Conference. Non riescono nell’intento di riagganciare i Bucks né i Cavaliers né i 76ers: Cleveland perde 121-108 contro i Nuggets (con consueta tripla di Jokic), Philadelphia viene sorpresa 112-126 dai Bulls. Tripla doppia di Nikola Vucevic da 19 punti, 18 rimbalzi e 10 assist, mentre LaVine ne mette 41: Chicago ha un record di 7-3 nelle ultime 10 e ora può puntare ai playoffs. Quarto successo di fila per i Knicks (108-112 a Toronto) e vittoria importante anche per i Pacers (108-99 su Portland).

RISULTATI E CLASSIFICHE

A Ovest i Lakers nonostante le tante assenze riescono per la prima volta in stagione ad allungare a quattro la striscia di vittorie consecutive. Contro degli Atlanta Hawks sempre più in difficoltà vincono 130-114, con LeBron a cui questa volta “bastano” soli 25 punti, con 7 rimbalzi e 10 assist. Prosegue la striscia, ma di sconfitte, dei Clippers: cinque di fila dopo il ko 128-115 contro i Timberwolves. E lo stesso vale per i Suns, sconfitti 96-104 dagli Heat per la loro quarta sconfitta consecutiva.

Successo netto per gli Oklahoma City Thunder per 127-110 sui Washington Wizards, mentre in uno scontro di bassa classifica i San Antonio Spurs regolano 121-109 i Detroit Pistons.

Notte tra venerdì 6 e sabato 7 gennaio

Indiana Pacers – Portland Trail Blazers 108-99

Philadelphia 76ers – Chicago Bulls 112-126

New Orleans Pelicans – Brooklyn Nets 102-108

Toronto Raptors – New York Knicks 108-112

Milwaukee Bucks – Charlotte Hornets 109-138

San Antonio Spurs – Detroit Pistons 121-109

Oklahoma City Thunder – Washington Wizards 127-110

Denver Nuggets – Cleveland Cavaliers 121-108

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Clippers 128-115

Phoenix Suns – Miami Heat 96-104

Los Angeles Lakers – AtlantaHawks 130-114