United Cup 2023: Stati Uniti superano la fase a gironi, Nadal cede a De Minaur

Penultima giornata dedicata alla fase a gironi per la United Cup 2023, con i verdetti che continuano ad arrivare. Il primo è quello del passaggio del turno degli Stati Uniti, ai quali bastava ottenere due punti su cinque nella sfida contro la Germania. Obiettivo raggiunto, in attesa di ciò che succederà nella giornata di domani, dato che Taylor Fritz e Madison Keys hanno portato la loro nazione sul 2-0. Fritz ha superato 6-1 6-4 uno Zverev apparso ancora lontanissimo dalla miglior forma, mentre Keys ha sconfitto 6-2 6-3 Jule Niemeier.

Tutto in bilico tra Grecia e Belgio, che sono sull’1-1 dopo le prime due partite. Van Uytvanck batte in tre set Despina Papamichail 7-5 2-6 6-3, mentre Tsitsipas ha vita facile con Goffin, superato con il punteggio di 6-3 6-2. Alla Grecia basterà vincere uno dei tre incontri di domani per superare il turno, mentre il Belgio avrebbe bisogno di tre successi su tre. Seconda sconfitta consecutiva per Rafael Nadal, anche oggi protagonista di una prestazione non scintillante. Alex De Minaur si impone per 3-6 6-1 7-5 nel primo match di una sfida tra due squadre già eliminate.

Polonia e Svizzera si contendono la possibilità di affrontare, presumibilmente, l’Italia nella “finale di città” a Brisbane. Chi vince va avanti. E i polacchi partono con il piede giusto grazie ad Iga Swiatek, che supera 6-3 7-6(3) Belinda Bencic.