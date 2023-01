Atp Pune 2023, Cecchinato parte bene: dominato Basilashvili in meno di un’ora di gioco

Marco Cecchinato inizia con una splendida vittoria il suo 2023, superando in maniera netta ed inequivocabile Nikoloz Basilashvili per 6-2 6-2. Un match a senso unico, che ha visto il tennista siciliano imporsi in solamente 56′ di gioco. Il georgiano è il lontano parente di quello ammirato fino a circa dodici mesi fa, con una classifica che ora lo vede quasi fuori dai 100, ma per Cecchinato sul veloce non esistono vittorie scontate. Ora al secondo round l’ostico Griekspoor, che ha battuto Munar in due set.

LA PARTITA – Nel primo set l’azzurro annulla l’unica palla break del match sul proprio servizio nel quinto game. Poi due break, entrambi ai vantaggi, nel sesto e nell’ottavo gioco, permettono al “Ceck” di chiudere per 6-2. Il secondo parziale si sviluppa in maniera analoga, con un equilibrio che perdura fino al 2-2. Poi di nuovo un parziale di quattro games a zero in favore del nostro tennista, che vince diciotto degli ultimi venti punti dell’incontro.