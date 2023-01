Flamengo, Gerson sbarcato a Rio: al Marsiglia 15 milioni

Gerson, 25enne centrocampista brasiliano ex Roma e Fiorentina, è sbarcato a Rio de Janeiro per chiudere il suo trasferimento dal Marsiglia al Flamengo. Dopo le visite mediche, firmerà un contratto di cinque anni. Il Flamengo, secondo i media brasiliani, sborserà 15 milioni di euro più uno di bonus per riportare al Maracanà Gerson, già nella squadra carioca dal luglio 2019 al luglio 2021, periodo durante il quale ha collezionato 109 presenze e 7 gol e vinto, fra le altre cose, due campionati brasiliani e una Libertadores.