Wta Auckland 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 3 gennaio con Cocciaretto

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 3 gennaio per il Wta 250 di Auckland 2023. Scendono in campo le prime due teste di serie del tabellone, ovvero Coco Gauff e Sloane Stephens, ma da segnalare c’è anche l’esordio di Elisabetta Cocciaretto. La tennista marchigiana se la vedrà nel corso della nottata italiana contro Blinkova. Prosegue il tentativo di ritorno, dopo tante vicissitudini fisiche, di Sofia Kenin, Di seguito l’ordine di gioco completo.

TABELLONE PRINCIPALE

COPERTURA TV

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

STADIUM

Dalle ore 03:00 – Raducanu vs. L. Fruhvirtova

A seguire – (1) Gauff vs. Maria

A seguire – (2) Stephens vs. Masarova

A seguire – Xin. Wang vs. Kenin

GRANDSTAND

Dalle ore 01:30 – Cocciaretto vs. Blinkova

A seguire – Routliffe vs. Ruse

A seguire – (5) Xiy. Wang vs. Muchova

A seguire – Zidansek vs. Davis

A seguire – Hibino vs. (7) Kovinic