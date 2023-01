United Cup 2023: Pegula compie l’impresa e batte Swiatek, Tiafoe non sbaglia: 2-0 Stati Uniti sulla Polonia

A Sydney è tempo di semifinali in United Cup e dopo la prima giornata gli Stati Uniti sono già con un piede in finale. Il punteggio recita infatti 2-0 per la formazione a stelle e strisce contro la Polonia al termine dei primi due singolari. Senza dubbio l’impresa del giorno l’ha messa a segno Jessica Pegula, che si è imposta con un netto 6-2 6-2 sulla numero uno del mondo Iga Swiatek. Le condizioni molto veloci della Ken Rosewall Arena hanno certamente avvantaggiato la tennista americana, che torna a vincere sulla polacca dopo quattro sconfitte consecutive nei precedenti scontri diretti.

Perso il match della Swiatek, era chiaro come la situazione fosse già diventata abbastanza compromessa per la Polonia, considerato il grosso gap esistente tra Frances Tiafoe e il loro numero due. Il capitano Agnieszka Radwanska decide di cambiare rispetto alle scorse partite, schierando al posto Zuk al posto di Michalski. Cambia poco, con Tiafoe che regola con un duplice 6-3 il suo avversario e porta il secondo punto al suo team. Domani serviranno tre grandi vittorie alla squadra europea per ribaltare il risultato: difficile, ma non impossibile. Sia Hurkacz che Linette partono sfavoriti rispettivamente contro Fritz e Keys, ma in entrambi i casi non si tratta di incontri a senso unico, almeno sulla carta. Ed eventualmente il doppio Hurkacz/Swiatek ha poco da invidiare a chiunque altro.

