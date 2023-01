Atp Adelaide 1 2023, un acciaccato Sinner cede in due set a Korda nei quarti di finale

Anno nuovo, vecchi problemi fisici per Jannik Sinner, che esce di scena nei quarti di finale dell’Atp 250 di Adelaide, sconfitto 7-5 6-1 da Sebastian Korda. Ma a pochi giorni dallo start degli Australian Open ciò che preoccupa di più è l’aver visto l’azzurro lamentarsi e zoppicare a causa di un problema all’anca dalla fine del primo set in avanti.

Un primo parziale che l’allievo di Vagnozzi e Cahill è anche andato vicino ad aggiudicarsi, con tre set point non concretizzati in risposta nel decimo game. Jannik dopo una partenza a rilento, che l’aveva visto perdere il servizio nel game inaugurale della partita, era infatti riuscito a rientrare nel set con un controbreak nel quarto gioco. Sul 5-4 arrivano le tre occasioni mancate e nel game successivo Korda strappa nuovamente il servizio a 30 all’azzurro, chiudendo poi il set per 7-5.

Proprio sul finire del primo parziale Sinner inizia a lamentare qualche fastidio muscolare all’anca e dal suo angolo gli fanno cenno di chiamare un medical time-out. In seguito all’intervento del fisioterapista l’azzurro torna in campo, ma di fatto il secondo set vola via in men che non si dica. Un 6-1 in trenta minuti a favore di Korda. Termina così il torneo del numero 15 del ranking mondiale, che speriamo possa recuperare in vista di Melbourne. Intanto è arrivato anche il forfait nel torneo di doppio, dove in coppia con Lorenzo Sonego avrebbero dovuto giocare la semifinale.