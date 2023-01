United Cup 2023, Italia-Grecia 2-1: Tsitsipas rimonta Berrettini e tiene in vita i suoi

Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas danno vita ad un’altra grande battaglia in questa semifinale tra Italia e Grecia in United Cup 2023, ma questa volta ad avere la meglio sono gli ellenici. L’attuale numero 4 del ranking mondiale si impone con il punteggio di 4-6 7-6(2) 6-4 in 2h e 37′ di gioco, mantenendo così in vita il suo team, che ora è sotto 2-1. Una partita equilibrata, che come prevedibile si è decisa su pochi punti, con il greco che ha comunque avuto il merito di alzare il suo livello nel corso della contesa. Ora toccherà a Lucia Bronzetti provare a mandare l’Italia in finale, ma non sarà facile contro una Papamichail che avrà dalla sua un pubblico greco come sempre molto caloroso.

PRIMO SET – Entrambi i giocatori partono molto solidi, Matteo è il primo ad affrontare una palla break nel corso del quarto game ma l’annulla. Sul 3-3 è lui a concretizzare l’occasione, si porta avanti e non si volta più indietro fino al 6-4 finale.

SECONDO SET – Le due palle break sopracitate saranno anche le uniche che si vedranno per un bel po’ di tempo. Nel corso del secondo parziale sia Matteo che Stefanos dominano i rispettivi turni di servizio. Non si arriva mai ai vantaggi e ovviamente il risultato è il tie-break. Qui Matteo perde un paio di volte il dritto nella prima fase, poi Tsitsipas da campione gioca alla grande i punti successivi e si aggiudica il set per 7-6(2).

TERZO SET – L’equilibrio regna sovrano anche nei primi games della terza frazione. Poi accade l’opposto rispetto al primo set. Matteo è il primo ad avere un’occasione, ma il suo dritto in recupero si ferma in rete nel corso del sesto game. E alla fine è l’avversario a punirlo: nel game successivo si porta subito sullo 0-30, gioca una risposta profondissima sul 15-30 con cui si procura due palle break. Matteo affonda il rovescio in rete e va sotto di un break che non riuscirà più a recuperare. Tsitsipas chiude a trenta, al secondo match point.