Juventus, piace Zaha del Crystal Palace: sull’ivoriano c’è anche il Barcellona

Wilfried Zaha è finito nel mirino di due top club europei. A riportarlo è l’Evening Standard, che spiega come Juventus e Barcellona abbiano messo gli occhi sul talento del Crystal Palace, in scadenza di contratto. Il 30enne ivoriano potrebbe andar via a parametro zero in estate, ma non è da escludere una sua anticipata cessione a giugno. “Per noi è un giocatore importante e vogliamo che resti” ha dichiarato il tecnico del club inglese, Patrick Vieira. Situazione da monitorare attentamente dato che potrebbero esserci degli sviluppi nelle prossime settimane.