Sinner-Etcheverry oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Tomas Martin Etcheverry nel secondo turno degli Australian Open 2023 (cemento outdoor). L’altoatesino fa il proprio ritorno in campo dopo l’esordio sul velluto contro il britannico Kyle Edmund, a cui ha lasciato la miseria di sei giochi. Dall’altra parte il classe 1999 di La Plata, che nel primo round al Melbourne Park ha sconfitto in quattro set il francese Gregoire Barrere. Non ci sono precedenti tra l’argentino e Sinner, che viene dato ampiamente favorito dalle quote dei bookmakers.

Per l’azzurro, tuttavia, sarà meglio prestare particolare attenzione contro il tennista albiceleste. Quest’ultimo, sebbene sia cresciuto sulla terra battuta, riesce ad esprimersi molto bene anche sui campi veloci grazie al solido gioco da fondocampo e a delle traiettorie al servizio molto fastidiose. Servirà tanta lucidità a Jannik, che punta ad approdare per il secondo anno consecutivo al terzo turno del primo Slam stagionale. Qui se la vedrebbe contro uno tra l’ungherese Marton Fucsovics oppure il sudafricano Lloyd Harris, giustiziere al primo turno del nostro Lorenzo Musetti.

Sinner ed Etcheverry scenderanno in campo nella oggi (mercoledì 18 gennaio). I due giocatori sono pianificati come primo match di giornata sulla John Cain Arena con inizio fissato non prima delle ore 01:00 italiane (le 11:00 locali). La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it garantirà una diretta testuale del match di secondo turno tra Sinner ed Etcheverry. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.