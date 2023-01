Napoli eliminato agli ottavi di Coppa Italia dalla Cremonese: le reazioni social

Termina 6-7 dopo i calci di rigore il match tra Napoli e Cremonese, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/23. La partita era stata sbloccata dalla rete di Charles Pickel al 18′, al quale aveva risposto Juan Jesus al 33′. Successivamente il Napoli era riuscito a portarsi avanti con Giovanni Simeone al 36′, ma all’88′ Felix Afena-Gyan ha fissato il punteggio sul 2-2. Ai calci di rigore poi si è rivelato decisivo l’errore di Lobotka al quarto rigore azzurro, permettendo alla Cremonese di vincere 5-4 nella serie dal dischetto.

Un’eliminazione a sorpresa quindi, che ha scatenato i tifosi sui social network. Tanta la delusione, mista allo stupore, per i tifosi del Napoli, che di sicuro non si aspettavano questa uscita dalla Coppa Italia. Tante le prese in giro e l’ironia poi dai tifosi delle altre squadre, soprattutto sulla mancata possibilità del Napoli di vincere scudetto e Coppa Italia. Infine molti sono i complimenti per il nuovo allenatore della Cremonese, Ballardini, vincente al suo esordio sulla panchina grigiorossa.