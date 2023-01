Nadal-McDonald oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Rafael Nadal affronterà Mackenzie McDonald nel secondo turno degli Australian Open 2023, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park. Lo spagnolo non ha esattamente convinto nel match di primo turno contro Jack Draper, una sfida molto equilibrata per due set, prima che il giovane britannico iniziasse ad accusare i primi crampi. Nadal è apparso piuttosto lontano dalla miglior condizione fisica, ma ormai dopo tanti anni lo abbiamo imparato a conoscere e l’obiettivo sarà quello di migliorare la sua forma nel corso di queste due settimane, match dopo match. Ovviamente cercando di andare avanti nel torneo. E McDonald per caratteristiche tecniche e fisiche non sembra poter essere l’avversario adatto a creargli troppi problemi. C’è un precedente, vinto dal due volte qui vincitore del torneo, che si impose al Roland Garros concedendo pochi games allo statunitense.

Nadal e Draper scenderanno in campo nella notte italiana tra martedì 17 e mercoledì 18 gennaio. Il match è in programma come terzo a partire dall'01:00 sulla Rod Laver Arena, ma non prima delle 04:30.