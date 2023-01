LIVE – Sinner-Etcheverry 5-2, secondo turno Australian Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Etcheverry, incontro valido per il secondo turno degli Australian Open 2023. L’altoatesino fa il proprio ritorno in campo dopo l’esordio sul velluto contro il britannico Kyle Edmund, a cui ha lasciato la miseria di sei giochi. Dall’altra parte il classe 1999 di La Plata, che nel primo round al Melbourne Park ha sconfitto in quattro set il francese Gregoire Barrere. Non ci sono precedenti tra l’argentino e Sinner, che viene dato ampiamente favorito dalle quote dei bookmakers. Per l’azzurro, tuttavia, sarà meglio prestare particolare attenzione contro il tennista albiceleste.

Quest’ultimo, sebbene sia cresciuto sulla terra battuta, riesce ad esprimersi molto bene anche sui campi veloci grazie al solido gioco da fondocampo e a delle traiettorie al servizio molto fastidiose. Servirà tanta lucidità a Sinner, che punta ad approdare per il secondo anno consecutivo al terzo turno del primo Slam stagionale. Qui se la vedrebbe contro uno tra l’ungherese Marton Fucsovics oppure il sudafricano Lloyd Harris, giustiziere al primo turno del nostro Lorenzo Musetti. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 01:00 italiane (le 11:00 locali). Sinner ed Etcheverry, infatti, sono pianificati come primo match di giornata sulla John Cain Arena.

SINNER-ETCHEVERRY 5-2

PRIMO SET – Per ora impeccabile nei propri turni di battuta l’azzurro. Tiene a zero: 5-2

PRIMO SET – BREAK SINNER! Scappa via anche il rovescio ad Etcheverry. C’è il break: 4-2

PRIMO SET – Dritto in rete dell’argentino e tre palle break: 0-40

PRIMO SET – Splendido approccio della rete per Jannik, che per la prima volta si crea una chance in risposta: 0-30

PRIMO SET – Sinner ancora a quindici. Per ora 9/11 con la prima di servizio: 3-2

PRIMO SET – Per il momento anche l’argentino è solido al servizio: 2-2

PRIMO SET – Sinner a quindici: 2-1

PRIMO SET – Etcheverry senza problemi tiene il servizio a quindici: 1-1

PRIMO SET – Jannik tiene la battuta a 40, senza concedere palle break: 1-0

PRIMO SET – L’azzurro si incarta nel primo game, da 40-0 a 40-40.

01:10 – Si può iniziare, Jannik al servizio.

01:05 – I giocatori sono in campo e stanno effettuando il riscaldamento.

01:00 – Un caloroso saluto a tutti gli appassionati rimasti svegli per seguire la sfida di secondo turno di Jannik Sinner. A Melboourne piove, ma il tetto della John Cain Arena è chiuso e si inizierà in orario.