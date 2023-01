Tabellone maschile Australian Open 2023: Nadal difende il titolo, sei gli azzurri presenti

Il tabellone principale maschile degli Australian Open 2023, in programma sui campi di Melbourne Park dal 16 al 30 gennaio. Rafael Nadal prova a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa in finale su Daniil Medvedev, ma questa volta dovrà fare i conti anche con il ritorno nello slam “Down Under” di Novak Djokovic. Sono sei gli azzurri presenti nel main draw, di cui tre compresi tra le teste di serie. Matteo Berrettini è la numero 13; Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che potrebbero affrontarsi in un eventuale terzo turno, sono rispettivamente 15 e 17 del tabellone. Al via anche Lorenzo Sonego e Fabio Fognini tramite accesso diretto, mentre farà il suo debutto Mattia Bellucci, passato attraverso le qualificazioni. Di seguito il tabellone completo.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE FEMMINILE

TABELLONE AUSTRALIAN OPEN MASCHILE 2023

PRIMO TURNO

PARTA ALTA

(1) Nadal vs Draper

Nakashima vs McDonald

Munar vs (Q)

M.Ymer vs (31) Nishioka

(18) Khachanov vs Zapata Miralles

Baez vs (WC) Kubler

Ote vs (Q)

Altmaier vs (16) Tiafoe

(10) Hurkacz vs Martinez

Sonego vs Borges

Daniel vs (Q)

Lajovic vs (20) Shapovalov

(29) Korda vs Garin

Rinderknech vs (Q)

(WC) Millman vs Huesler

Giron vs (7) Medvedev

(3) Tsitsipas vs Halys

(Q) vs (WC) Hijikata

Griekspoor vs (Q)

Ivashka vs (32) Van De Zandschulp

(17) Musetti vs Harris

Coria vs Fucsovics

Etchevvery vs Barrere

Edmund vs (15) Sinner

(11) Norrie vs (WC) Van Assche

Monteiro vs Lestienne

(WC) Eubanks vs Kwon

Lehecka vs (21) Coric

(28) F.Cerundolo vs Pella

Moutet vs (WC) Wu

Molcan vs Wawrinka

Pospisil vs (6) Auger-Aliassime

PARTE BASSA

(5) Rublev vs (WC) Thiem

Ruusuvuori vs (Q)

Galan vs Chardy

Bagnis vs (25) Evans

(29) Kyrgios vs Safiullin

Gasquet vs Humbert

Cressy vs Ramos-Vinolas

Krajinovic vs (9) Rune

(14) Carreno Busta vs Cachin

Bonzi vs (Q)

Isner vs Mannarino

(Q) vs (22) De Minaur

(27) Dimitrov vs Karatsev

Djere vs (Q)

Dellien vs (Q)

Carballes Baena vs (4) Djokovic

(8) Fritz vs Basilashvili

Tseng vs (WC) Popyrin

Shelton vs Zhang

(Q) vs (26) Kecmanovic

(23) Schwartzman vs (Q)

Wolf vs Thompson

Goffin vs (Q)

(Q) vs (12) Zverev

(13) Berrettini vs Murray

Kokkinakis vs Fognini

(Q) vs (Q)

Sousa vs (24) Bautista Agut

(30) Davidovich Fokina vs Bublik

(Q) vs Paul

O’Connell vs Brooksby

Machac vs (2) Ruud