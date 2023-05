Internazionali BNL d’Italia 2023, Flavio Cobolli sconfitto da Rinderknech al primo turno

Sconfitta al primo turno per Flavio Cobolli agli Internazionali BNL d’Italia 2023. Il giovane padrone di casa è stato battuto dal francese Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-4, 6-3 dopo una partita che ha visto l’azzurro classe 2002 e proveniente dalle qualificazioni avere le sue occasioni senza però riuscire a concretizzarle nei momenti di maggior pressione. Una sconfitta che comunque sarà sicuramente di lezione a Cobolli, che a tratti si è confermato giocatore di indubbio talento. Sarà quindi Rinderknech l’avversario di secondo turno di Casper Ruud, testa di serie numero 4 del tabellone del Foro Italico. Il francese ha avuto il merito di sfruttare al meglio una buonissima prestazione al servizio dopo un’assenza di circa due mesi dal campo, che si è vista soprattutto con le difficoltà di dritto e nei pressi della rete.

Il primo set ha visto grande equilibrio in campo, con Cobolli in grado di reagire colpo su colpo. Nel momento decisivo però ecco il passaggio a vuoto del giovane azzurro, che chiamato a servire per prolungare il set commette un doppio fallo e tre errori gratuiti, regalando di fatto il 6-4 al suo avversario. Nel secondo set invece grandi rimpianti sul 3-3, quando Cobolli manca due palle break sbagliando un recupero tutt’altro che difficile per un giocatore con le sue qualità. A quel punto ecco poi il passaggio a vuoto nel game seguente, con tre doppi falli che permettono a Rinderknech di prendersi il break decisivo prima di chiudere sul 6-3.