Milan-Inter, Dzeko e Mkhitaryan meravigliano San Siro: la reazione di Tramontana (VIDEO)

di Marzia Bosco 16

Il video con l’esultanza di Filippo Tramontana in Milan-Inter 0-2, match valevole per la gara d’andata della semifinale di Champions League 2022/23. Grande gioia per il noto tifoso nerazzurro, che festeggia un’importante vittoria in ottica finale. La squadra di Inzaghi si è portata subito in un doppio vantaggio grazie alle reti di Dzeko e Mkhitaryan, entrambe di pregevole fattura. Di seguito le reazioni di Tramontana, storico telecronista tifoso nerazzurro.