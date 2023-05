Milan-Inter, emessi 9 DASPO: tifosi rossoneri tentano ingresso senza biglietto

Emessi 9 DASPO da parte della Questura di Milano nei confronti di altrettanti giovani tifosi rossoneri, tra cui una ragazza, per aver forzato i varchi d’ingresso dello stadio San Siro per accedervi senza biglietto, prima del fischio d’inizio della sfida tra Milan e Inter. Diverse le forze dell’ordine impegnate quest’oggi nel contenimento di oltre 75 mila persone. Le attività partecipate da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e, per la parte di competenza, dalla Polizia Locale, e costantemente monitorate dall’elicottero del 2^ Reparto Volo della Polizia di Stato si sono particolarmente concentrate sui varchi di accesso all’impianto e nelle vie limitrofe.