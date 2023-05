Internazionali BNL d’Italia 2023: il montepremi e il prize money ATP a Roma

Il montepremi e il prize money degli Internazionali BNL d’Italia 2023, per quanto concerne il torneo maschile in quel di Roma (10-21 maggio). La capitale italiana offrirà, come di consueto, uno dei più prestigiosi eventi sportivi dell’anno, garantendo la possibilità di apprezzare molteplici tra i più cristallini talenti del tennis internazionale. Non ci sarà uno dei re degli IBI, ossia Rafael Nadal, frenato da una condizione non ottimale, così come Matteo Berrettini, anch’egli alle prese con dei guai fisici. Vi saranno invece atleti del calibro di Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev e Holger Rune. Dopo il trionfo di Djokovic nel 2022, chi sarà il nuovo eroe del Foro?

I nomi menzionati sono soltanto alcuni all’interno della stellare entry list capitolina, la quale gode peraltro della partecipazione di molti giocatori italiani, tra giovani e affermati, tra i quali spiccano, oltre naturalmente il già citato Sinner, anche Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Giulio Zeppieri, Matteo Arnaldi, Luca Nardi e Francesco Passaro. Il ricco prize money totale del torneo maschile è pari a 7 milioni e 705mila 780 euro, nettamente superiore all’annata precedente dopo il recente aumento del numero di giocatori in gara nel main draw. I punti totali in palio per il nuovo campione degli Internazionali corrispondono a 1000; il solo primo turno propone altresì 16mila e 340 euro complessivi. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica Atp.

MONTEPREMI INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA 2023 (ATP)

PRIMO TURNO QUALIFICAZIONE – € 4.510 (0 punti)

SECONDO TURNO QUALIFICAZIONE – € 8.265 (16 punti)

PRIMO TURNO – € 16.340 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 27.045 (25 punti)

TERZO TURNO – € 48.835 (45 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 84.900 (90 punti)

QUARTI DI FINALE – € 161.525 (180 punti)

SEMIFINALI – € 308.790 (360 punti)

FINALISTA – € 580.000 (600 punti)

VINCITORE – € 1.105.265 (1000 punti)

MONTEPREMI INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA 2023 (WTA)