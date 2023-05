Internazionali BNL d’Italia 2023: il montepremi e il prize money WTA a Roma

Il montepremi e il prize money degli Internazionali BNL d’Italia 2023, in riferimento all’atteso evento femminile di scena a Roma tra il 10 e il 21 maggio. La città eterna proporrà uno spettacolo imperdibile agli appassionati di tennis da ogni parte del mondo, con scontri appassionanti tra le migliori giocatrici al mondo. Sul rosso capitolino, infatti, uno degli scenari più suggestivi dell’intero circuito, ogni atleta tenterà un guizzo che può valere un’intera carriera. In campo giocatrici del calibro di Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Caroline Garcia, Camila Giorgi, Karolina Pliskova, Jessica Pegula, Vika Azarenka e Barbora Krejcikova. La polacca numero uno al mondo, Swiatek appunto, proverà a ripetersi sulla terra battuta di Roma: chi riuscirà a smorzarne il dominio su questa superficie?

La poderosa entry list romana degli IBI comprende anche diverse tenniste italiane (oltre la già menzionata Giorgi), divise tra buone conoscenze del circuito maggiore e potenziali sorprese da attenzionare; in tabellone vi saranno infatti Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Sara Errani, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Camilla Rosatello, Matilde Paoletti, Diletta Cherubini e Lisa Pigato. Il notevole prize money totale del torneo femminile corrisponde a 3 milioni e 210mila 355 euro, tra i quali 7.828 euro saranno distribuiti alle giocatrici giunte sino al primo turno del torneo. I punti totali in palio per la nuova regina degli Internazionali sono pari a 1000. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica Wta.

MONTEPREMI INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA 2023 (WTA)

PRIMO TURNO – € 7.828 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 12.652 (35 punti)

TERZO TURNO – € 22.700 (65 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 39.130 (120 punti)

QUARTI DI FINALE – € 73.930 (215 punti)

SEMIFINALI – € 143.490 (390 punti)

FINALISTA – € 272.200 (650 punti)

VINCITRICE – € 521.754 (1000 punti)

MONTEPREMI INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA 2023 (ATP)