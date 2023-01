Plusvalenze, Chiellini sui social: “Quando sei della Juve, lo sei per sempre” (FOTO)

“Quando sei della Juve, lo sei per sempre”. Una scritta dell’Allianz Stadium è l’ultimo tweet di Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus, che prende posizione dopo la stangata (-15) inflitta dalla Corte federale ai bianconeri in relazione al filone plusvalenze. Il difensore ha militato nel club torinese dal 2005 al 2022, indossando la fascia da capitano, inanellando la striscia record di nove campionati consecutivi di Serie A (dal 2011-12 al 2019-20), impreziosendo la sua carriera con cinque Coppe Italia, cinque Supercoppe (2012, 2013, 2015, 2018 e 2020) e un campionato di Serie B (2006-07).