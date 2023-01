Tour Down Under 2023, risultati e classifica quarta tappa: Coquard vince in volata davanti a Bettiol

La quarta tappa del Tour Down Under 2023, corsa ciclistica che sta aprendo la stagione in Australia, è stata vinta da Bryan Coquard: ecco di seguito risultati e classifica. Nei 133,2km da Port Willunga a Willunga Townshi, è il francese del Team-Cofidis – alla sua prima vittoria World Tour – a sorprendere tutti in volata nel finale leggermente in salita, primo tra tutti il nostro Alberto Bettiol, che è secondo al traguardo. Sul terzo gradino del podio sale invece Hugo Page. Tutto ancora in bilico nella generale verso la tappa conclusiva di domani da Unley a Mount Lofty di 112,5 Km. Non c’è stato alcun cambiamento, infatti, rispetto alla tappa di ieri. Ancora Vine al comando, con un vantaggio risicato nei confronti di Bilbao e Yates.

ORDINE DI ARRIVO QUARTA TAPPA

1. B. Coquard (Cofidis) 2:53.41

2. A. Bettiol (EF Education-EasyPost) + 0:00

3. H. Page (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) + 0:00

4. P. Penhoet (Groupama-FDJ) + 0:00

5. C. Stron (Israel-Premier Tech) + 0:00

6. M. Matthews (Team Jayco-AlUla) + 0:00

7. G. Godon (AG2R Citroen Team) + 0:00

8. M. Mayrhofer (Team DSM) + 0:00

9. K. Heiduk (INEOS Grenadiers) + 0:00

10. C. Ewvan (UniSA-Australia) + 0:00

CLASSIFICA GENERALE