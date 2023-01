Djokovic-Rublev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Novak Djokovic se la vedrà contro Andrey Rublev nei quarti di finale degli Australian Open 2023 (cemento outdoor). Prosegue la marcia del nove volte vincitore a Melbourne, che sembra perfettamente ritrovato anche dal punto di vista fisico dopo le preoccupazioni della vigilia. La qualificazione alle semifinali non sembra in discussione. Dall’altra parte, infatti, troverà il russo, contro cui i precedenti sono 3-0 in proprio favore (6-1 il bilancio dei set). Il sovietico, tuttavia, sarà sicuramente molto in fiducia dopo l’incredibile rimonta contro il danese Holger Rune agli ottavi di finale.

Qui, infatti, ha annullato al suo avversario ben due match point consecutivi e poi nel super tie-break finale ha recuperato uno svantaggio di 3-7. I favori del pronostico sono nettamente dalla parte di Djokovic, che in carriera ha dimostrato di non soffrire particolarmente il tennis molto aggressivo e potente del suo avversario. L’obiettivo del decimo sigillo nello Slam australiano sembra alla portata di Nole, che in un’eventuale semifinale troverebbe il vincitore del derby a stelle e strisce tra Tommy Paul ed il giovanissimo Ben Shelton.

Djokovic e Rublev scenderanno in campo oggi (mercoledì 25 gennaio). I due giocatori apriranno la sessione serale sulla Rod Laver Arena con inizio del match fissato non prima delle ore 09:30 italiane (le 19:30 locali). La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Now Tv, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di quarti di finale tra Djokovic e Rublev. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una diretta testuale e, al termine della partita, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.