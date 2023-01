LIVE – Djokovic-Rublev 6-1 6-2 6-4, quarti di finale Australian Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Djokovic-Rublev, incontro valido per i quarti di finale degli Australian Open 2023. Prosegue la marcia del nove volte vincitore a Melbourne, che sembra perfettamente ritrovato anche dal punto di vista fisico dopo le preoccupazioni della vigilia. La qualificazione alle semifinali non sembra in discussione per Djokovic. Dall’altra parte, infatti, troverà il russo, contro cui i precedenti sono 3-0 in proprio favore (6-1 il bilancio dei set). Il sovietico, tuttavia, sarà sicuramente molto in fiducia dopo l’incredibile rimonta contro il danese Holger Rune agli ottavi di finale.

Qui, infatti, ha annullato al suo avversario ben due match point consecutivi e poi nel super tie-break finale ha recuperato uno svantaggio di 3-7. I favori del pronostico sono nettamente dalla parte di Djokovic, che in carriera ha dimostrato di non soffrire particolarmente il tennis molto aggressivo e potente del suo avversario. L’obiettivo del decimo sigillo nello Slam australiano sembra alla portata di Nole, che in un’eventuale semifinale troverebbe il vincitore del derby a stelle e strisce tra Tommy Paul ed il giovanissimo Ben Shelton. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale non prima delle ore 09:30 italiane (le 19:30 locali). Djokovic e Rublev, infatti, apriranno la sessione serale sulla Rod Laver Arena.

DJOKOVIC-RUBLEV 6-1 6-2 6-4

LA CRONACA

GAME, SET & MATCH DJOKOVIC 6-1 6-2 6-4

TERZO SET – Tre match point: 40-0

TERZO SET – Rublev tiene a quindici: 5-4

TERZO SET – Djokovic ancora senza patemi, ora ad un game dalla semifinale: 5-3

TERZO SET – Con l’ace Rublev: 4-3

TERZO SET – Djokovic per ora non concede nulla: 4-2

TERZO SET – Prova a restare agganciato al match Rublev: 3-2

TERZO SET – Djokovic a quindici: 3-1

TERZO SET – Questa volta riesce a salvarsi il russo: 2-1

TERZO SET – Djokovic riprende tutto! Rublev non sa più cosa fare: 30-40 e altra palla break.

TERZO SET – Consolida il break il serbo: 2-0

TERZO SET – BREAK DJOKOVIC! Il russo combina una frittata con la volée alta: 1-0

TERZO SET – Con un passante in corsa e una prima vincente il russo annulla entrambe: 40-40

TERZO SET – Djokovic subito aggressivo in risposta: 15-40

SECONDO SET DJOKOVIC 6-2

SECONDO SET – Ancora il russo a tutta, annulla due set point: 40-40

SECONDO SET – E Djokovic piazza il rovescio diagonale vincente: 40-40

SECONDO SET – Il russo tira tutto in questo game, già il terzo dritto vincente ed è palla break: 40-Ad

SECONDO SET – BREAK DJOKOVIC! Come nel primo set, con un doppio fallo: 5-2

SECONDO SET – Errore di Rublev, che concede palla del break pesante: 30-40

SECONDO SET – E Djokovic tiene un gran game, annullando due palle break: 4-2

SECONDO SET – Altra chance per il russo, ma gran punto giocato dal serbo, che chiude con il dritto: 40-40

SECONDO SET – Annullata con un servizio vincente, come nel primo set: 40-40

SECONDO SET – Il vento contro sta dando un po’ fastidio al serbo in questo game. Palla break: 30-40

SECONDO SET – BREAK DJOKOVIC! Incredibile la capacità del serbo di far girare all’improvviso uno scambio che sembrava nelle mani dell’avversario: 3-2

SECONDO SET – Lungo il dritto del russo, ci sono tre palle break: 0-40

SECONDO SET – Aggressivo Djokovic ed è 0-30

SECONDO SET – Senza problemi il serbo: 2-2

SECONDO SET – Torna in vantaggio il russo: 1-2

SECONDO SET – Djokovic tiene ai vantaggi: 1-1

SECONDO SET – Rublev gioca un buon game alla battuta e può partire in vantaggio nel secondo: 0-1

PRIMO SET DJOKOVIC 6-1

PRIMO SET – Annullata con una prima di servizio centrale: 40-40

PRIMO SET – Arriva la prima palla break per il russo: 30-40

PRIMO SET – BREAK DJOKOVIC! Alla quinta occasione del game il serbo affonda con il dritto: 5-1

PRIMO SET – Già tre le palle break annullate in questo game da Rublev, ma c’è una quarta: 40-Ad

PRIMO SET – Annullata con un dritto vincente in contropiede: 40-40

PRIMO SET – Rublev offre una palla del doppio break: 30-40

PRIMO SET – Rublev ha chiuso lo scorso game con un doppio fallo, Djokovic chiude questo con un ace: 4-1

PRIMO SET – BREAK DJOKOVIC! Gran game di risposta di Djokovic, che ai vantaggi questa volta breakka grazie ad un doppio fallo: 3-1

PRIMO SET – Nuovamente a trenta Djokovic: 2-1

PRIMO SET – Rublev annulla già la prima palla break del match e vince il game: 1-1

PRIMO SET – Djokovic parte con un servizio tenuto a trenta: 1-0

09:45 – Giocatori in campo per il riscaldamento.

09:30 – Buongiorno, cari lettori di Sportface. Benvenuti alla diretta testuale dell’ultimo quarto di finale da Melbourne, quello tra Novak Djokovic e Andrey Rublev.