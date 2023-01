Highlights e gol Lazio-Milan 4-0: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Redazione 72

Gli highlights e le azioni salienti di Lazio-Milan 4-0, match della diciannovesima giornata di Serie A. Tutto troppo facile per i biancocelesti che travolgono gli uomini di Pioli all’Olimpico. Apre Milinkovic-Savic, raddoppia Zaccagni dopo un palo di Marusic. Il Milan non reagisce nonostante i cambi di Pioli. E la squadra di Sarri dilaga: prima un rigore di Luis Alberto, poi una splendida azione per il poker targato Felipe Anderson.

