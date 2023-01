Djokovic-Rublev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Novak Djokovic se la vedrà contro Andrey Rublev nei quarti di finale dell’Australian Open 2023 (cemento outdoor). Dopo le perplessità dei primi turni, dovute soprattutto a qualche problema fisica, il serbo è tornato a dominare. L’ha dimostrato sulla Rod Laver Arena contro il beniamino di casa De Minaur, a cui ha lasciato appena cinque giochi. Sulla sua strada ora un altro avversario abbordabile come Rublev, sconfitto alle Atp Finals nelle ultime due edizioni. Il russo si è riscattato vincendo la finale del torneo di Belgrado, ma difficilmente potrà impensierire il serbo, sempre più determinato a mettere le mani sul 22° slam.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Djokovic e Rublev scenderanno in campo mercoledì 25 gennaio, con orario ancora da definire. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Now Tv, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it garantirà una diretta testuale del match di quarti di finale tra Djokovic e Rublev. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.