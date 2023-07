Berrettini-Zverev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Matteo Berrettini se la vedrà contro Lorenzo Sonego nel terzo turno di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Il romano sta progressivamente ritrovando il suo livello di tennis dopo l’infortunio patito in quel di Montecarlo. Al successo in quattro set contro l’amico e connazionale Lorenzo Sonego, infatti, ha fatto seguire la convincente vittoria in tre parziali ai danni dell’ostico australiano Alex De Minaur.

Servirà ancora la migliore versione di Berrettini per provare a battere l’ex top ten tedesco. Quest’ultimo si trova in vantaggio negli scontri diretti addirittura per 4-1. I due, tuttavia, non si sono ancora mai incrociati sul verde. Questa superficie può dare una grossa mano in più al gioco dell’azzurro. In palio per il finalista del 2021 c’è il ritorno nella seconda settimana del Major britannico. Qui incontrerebbe uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz oppure il bombardiere cileno Nicolas Jarry.

Berrettini e Zverev scenderanno in campo oggi (sabato 8 luglio). I due giocatori sono pianificati come terzo ed ultimo incontro della giornata dalle ore 14.00 italiane (le 13.00 locali) sul Court 1 (al termine di Blinkova-Sabalenka). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà Wimbledon 2023 attraverso nove canali di riferimento. Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) saranno dedicati ai tre campi principali: Centrale, Campo 1 e Campo 2. I canali dal 252 al 257, invece, saranno utilizzati per monitorare tutti gli altri campi.

Questi saranno celti in base alla programmazione di ogni giornata: Wimbledon 1 (anche in 4k), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6. Grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di terzo turno tra Berrettini e Zverev garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.