Sport in tv oggi sabato 8 luglio: programma e orario di tutti gli eventi

Il programma e gli orari del palinsesto sportivo in tv di oggi, sabato 8 luglio. Prosegue il torneo di Wimbledon, giunto al day 6 in cui andranno in scena i restanti incontro di terzo turno. Protagonisti anche il volley, con l’Italia maschile impegnata in VNL contro il Giappone, e il ciclismo con l’ottava tappa del Tour de France. Impossibile poi non menzionare la Formula 1 con le qualifiche del GP di Gran Bretagna a Silverstone. Infine, spazio anche al padel, al golf e al calcio con la finale degli Europei Under 21 tra Inghilterra e Spagna.